***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 13:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974695
BIST
13:061.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 21,27
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
13:069,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0694
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
13:0611,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0249
|Açılış
|: 11,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
13:06553,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 5,28
|Açılış
|: 553,77
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,53
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:06
|PRKAB
|27,16
|94.942.017
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.465.852
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ADESE
|1,25
|54.249.412
|% 9,65
|
|PAMEL
|59,00
|6.193.721
|% 9,26
|
|BASGZ
|28,04
|9.114.654
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.038.958
|% -9,95
|
|CANTE
|12,09
|63.636.420
|% -7,00
|
|IHAAS
|4,74
|215.054.498
|% -6,32
|
|TETMT
|164,00
|1.898.503
|% -5,48
|
|THYAO
|16,64
|1.982.976.873
|% 6,80
|
|GARAN
|10,49
|1.294.762.606
|% 1,06
|
|TSKB
|1,53
|455.710.086
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,32
|447.594.586
|% 0,97
|
|TUPRS
|145,10
|351.050.015
|% 1,68
|
|TSKB
|1,53
|455.710.086
|% 2,00
|
|SKBNK
|1,09
|154.875.345
|% 0,00
|
|GARAN
|10,49
|1.294.762.606
|% 1,06
|
|THYAO
|16,64
|1.982.976.873
|% 6,80
|
|GLYHO
|1,94
|218.636.340
|% 7,78
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7066
|9,7101
|% 0,72
|
|Euro
|11,2188
|11,2255
|% 0,22
|
|Sterlin
|13,1477
|13,2136
|% -0,04
|
|Frank
|10,5598
|10,6234
|% 0,28
|
|Riyal
|2,5736
|2,5865
|% 0,46
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,28
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,28
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.648
|3.739
|21,19
|
|Yarım
|1.763
|1.809
|10,25
|
|Çeyrek
|884
|904
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,18
|