***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 13:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974689
BIST
14:181.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 25,64
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:189,7309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7309
En Düşük
9,6257
14:1811,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0556
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
14:18554,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 6,47
|Açılış
|: 555,24
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,76
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:18
|PRKAB
|27,16
|109.715.025
|% 9,96
|
|IZFAS
|6,33
|2.531.579
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|57.219.184
|% 9,76
|
|ADESE
|1,25
|59.695.994
|% 9,65
|
|BASGZ
|28,04
|9.406.663
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.357.990
|% -9,95
|
|CANTE
|12,09
|66.589.564
|% -7,00
|
|IHAAS
|4,73
|230.994.548
|% -6,52
|
|DGKLB
|2,38
|117.779.090
|% -5,18
|
|THYAO
|16,73
|2.194.149.406
|% 7,38
|
|GARAN
|10,54
|1.514.078.377
|% 1,54
|
|TSKB
|1,57
|578.699.332
|% 4,67
|
|KRDMD
|7,30
|539.782.341
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,09
|499.410.344
|% 2,18
|
|TSKB
|1,57
|578.699.332
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,02
|328.984.394
|% 1,51
|
|SKBNK
|1,10
|170.603.809
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,96
|447.932.140
|% 2,78
|
|GARAN
|10,54
|1.514.078.377
|% 1,54
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7257
|9,7309
|% 0,94
|
|Euro
|11,2483
|11,2562
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,1813
|13,2474
|% 0,22
|
|Frank
|10,5719
|10,6355
|% 0,39
|
|Riyal
|2,5770
|2,5899
|% 0,59
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|9,38
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.656
|3.748
|30,21
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|14,61
|
|Çeyrek
|886
|907
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,41
|0,11
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|1,54
|