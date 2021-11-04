***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 13:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974691
BIST
14:131.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 25,64
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:139,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0776
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
14:1311,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0445
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
14:13554,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 6,15
|Açılış
|: 554,65
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,76
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PRKAB
|27,16
|108.648.751
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|101.653.005
|% 9,95
|
|IZFAS
|6,33
|2.509.240
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|57.183.331
|% 9,76
|
|BASGZ
|28,04
|9.388.829
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.354.978
|% -9,95
|
|CANTE
|12,12
|66.404.681
|% -6,77
|
|IHAAS
|4,73
|230.741.280
|% -6,52
|
|DGKLB
|2,37
|117.412.256
|% -5,58
|
|THYAO
|16,73
|2.187.417.848
|% 7,38
|
|GARAN
|10,55
|1.508.506.894
|% 1,64
|
|TSKB
|1,57
|561.506.751
|% 4,67
|
|KRDMD
|7,30
|539.324.373
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,07
|470.570.404
|% 1,85
|
|TSKB
|1,57
|561.506.751
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,03
|328.879.716
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,96
|445.953.118
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,09
|158.474.685
|% 0,00
|
|GARAN
|10,55
|1.508.506.894
|% 1,64
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7096
|9,7183
|% 0,80
|
|Euro
|11,2369
|11,2451
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,1825
|13,2486
|% 0,22
|
|Frank
|10,5707
|10,6344
|% 0,38
|
|Riyal
|2,5772
|2,5901
|% 0,60
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,95
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,76
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.656
|3.748
|30,21
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|14,61
|
|Çeyrek
|886
|907
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,10
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|1,57
|