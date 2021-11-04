***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 13:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974693
BIST
14:191.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 25,27
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:199,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0934
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7347
En Düşük
9,6257
14:1911,2626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0620
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
14:19555,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,76
|Açılış
|: 555,26
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,76
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:17
|GLYHO
|1,98
|258.991.553
|% 10,00
|
|PRKAB
|27,16
|109.622.110
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|104.483.979
|% 9,95
|
|IZFAS
|6,33
|2.529.047
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|BASGZ
|28,04
|9.397.718
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.357.883
|% -9,95
|
|CANTE
|12,09
|66.568.189
|% -7,00
|
|IHAAS
|4,72
|230.898.031
|% -6,72
|
|DGKLB
|2,38
|117.771.629
|% -5,18
|
|THYAO
|16,74
|2.189.158.074
|% 7,45
|
|GARAN
|10,55
|1.512.852.717
|% 1,64
|
|TSKB
|1,57
|575.574.795
|% 4,67
|
|KRDMD
|7,30
|539.767.963
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,09
|499.254.367
|% 2,18
|
|TSKB
|1,57
|575.574.795
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,03
|328.979.251
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,10
|170.553.002
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,96
|447.086.602
|% 2,78
|
|GARAN
|10,55
|1.512.852.717
|% 1,64
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7248
|9,7282
|% 0,91
|
|Euro
|11,2463
|11,2520
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,1903
|13,2565
|% 0,28
|
|Frank
|10,5773
|10,6411
|% 0,45
|
|Riyal
|2,5784
|2,5913
|% 0,64
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|8,36
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,75
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|27,77
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|13,43
|
|Çeyrek
|886
|906
|6,72
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,40
|0,11
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|1,40
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Seans Raporu
14:17
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