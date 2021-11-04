***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 13:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974698
BIST
14:101.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 25,70
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:109,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0746
|Açılış
|: 9,6980
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
14:1011,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0388
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
14:10555,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,89
|Açılış
|: 555,38
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,76
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:08
|GLYHO
|1,98
|251.356.496
|% 10,00
|
|PRKAB
|27,16
|97.507.089
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|95.736.807
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|49.003.528
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,33
|2.505.113
|% 9,90
|
|BASGZ
|28,04
|9.364.294
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.350.702
|% -9,95
|
|CANTE
|12,11
|66.280.650
|% -6,85
|
|IHAAS
|4,73
|230.110.898
|% -6,52
|
|DGKLB
|2,37
|117.263.885
|% -5,58
|
|THYAO
|16,73
|2.151.850.834
|% 7,38
|
|GARAN
|10,54
|1.498.985.723
|% 1,54
|
|TSKB
|1,56
|547.926.749
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,30
|536.826.403
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,06
|446.327.338
|% 1,68
|
|TSKB
|1,56
|547.926.749
|% 4,00
|
|EKGYO
|2,03
|319.693.799
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,96
|445.221.701
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,09
|158.233.633
|% 0,00
|
|GARAN
|10,54
|1.498.985.723
|% 1,54
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7101
|9,7133
|% 0,75
|
|Euro
|11,2307
|11,2363
|% 0,32
|
|Sterlin
|13,1954
|13,2616
|% 0,32
|
|Frank
|10,5818
|10,6455
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5798
|2,5928
|% 0,70
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|9,38
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.656
|3.748
|30,21
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|14,61
|
|Çeyrek
|886
|907
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,41
|0,11
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|1,54
|