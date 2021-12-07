***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 12:00
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981457
BIST
13:081.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 24,83
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0813,7332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0644
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0815,5069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0729
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:08784,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -4,41
|Açılış
|: 784,76
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:08
|INTEM
|66,00
|27.757.726
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.800.118
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.296.986
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,24
|272.306.728
|% -8,57
|
|ACSEL
|21,14
|39.667.642
|% -6,71
|
|MEGAP
|7,24
|67.271.257
|% -6,10
|
|SISE
|14,30
|2.459.230.507
|% 7,20
|
|KRDMD
|9,61
|1.453.572.654
|% 3,33
|
|THYAO
|19,20
|1.173.593.697
|% 2,73
|
|ASELS
|22,96
|1.156.886.037
|% 1,86
|
|GARAN
|11,82
|1.089.467.044
|% -0,17
|
|ODAS
|1,67
|300.765.323
|% 1,21
|
|SISE
|14,30
|2.459.230.507
|% 7,20
|
|YKBNK
|3,52
|553.359.874
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,61
|1.453.572.654
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,24
|272.306.728
|% -8,57
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7275
|13,7332
|% -0,47
|
|Euro
|15,4780
|15,5069
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,1279
|18,2188
|% -0,59
|
|Frank
|14,7761
|14,8652
|% -0,49
|
|Riyal
|3,6442
|3,6624
|% -0,61
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,54
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.161
|5.290
|-38,97
|
|Yarım
|2.495
|2.559
|-18,86
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|1,65
|