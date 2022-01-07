***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2022 18:23
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990151
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0219
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0479
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
18:05796,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,61
|Açılış
|: 796,21
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,20
|2.091.878
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|30.221.999
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|10.355.914
|% 9,95
|
|LIDFA
|4,76
|30.721.790
|% 9,93
|
|HUBVC
|11,07
|113.962.808
|% 9,93
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHAAS
|10,50
|4.754.825
|% -4,72
|
|MTRYO
|1,62
|1.260.590
|% -4,71
|
|SNKRN
|22,00
|539.903
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|BASGZ
|13,37
|287.419.546
|% 1,83
|
|PGSUS
|101,00
|193.052.695
|% -0,98
|
|ISDMR
|24,62
|141.786.000
|% 0,24
|
|ODAS
|1,39
|117.763.141
|% 1,46
|
|ADESE
|0,81
|54.327.811
|% 2,53
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|BASGZ
|13,37
|287.419.546
|% 1,83
|
|PEKGY
|0,94
|15.169.772
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8089
|13,8270
|% -0,11
|
|Euro
|15,6678
|15,6903
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7342
|18,8281
|% 0,64
|
|Frank
|14,9769
|15,0671
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6776
|3,6961
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,12
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
-
17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
-
17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem