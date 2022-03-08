***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:58
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008250
BIST
15:032.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 28,19
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.028
En Düşük
1.986
15:0314,5110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1388
|Açılış
|: 14,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5300
En Düşük
14,3429
15:0315,8842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2382
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8842
En Düşük
15,5959
15:03938,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 15,42
|Açılış
|: 938,06
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler15:01
|KOZAA
|25,52
|396.494.941
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|LUKSK
|60,60
|14.571.189
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.234.474.696
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.016.091
|% 9,94
|
|SANEL
|7,70
|4.035.774
|% -5,64
|
|SELVA
|17,74
|38.150.831
|% -5,44
|
|USAK
|1,40
|39.181.249
|% -5,41
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|PKENT
|331,90
|5.779.152
|% -4,08
|
|KRDMD
|15,02
|4.325.107.350
|% 3,94
|
|THYAO
|25,98
|3.501.352.783
|% 0,31
|
|EREGL
|35,24
|1.896.248.251
|% 1,91
|
|GARAN
|11,78
|1.363.926.646
|% 0,26
|
|SISE
|12,66
|1.324.146.526
|% 4,28
|
|KRDMD
|15,02
|4.325.107.350
|% 3,94
|
|YKBNK
|3,69
|696.165.207
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,14
|299.753.574
|% 1,90
|
|THYAO
|25,98
|3.501.352.783
|% 0,31
|
|GARAN
|11,78
|1.363.926.646
|% 0,26
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5050
|14,5102
|% 0,96
|
|Euro
|15,8460
|15,8792
|% 1,49
|
|Sterlin
|18,9984
|19,0937
|% 1,15
|
|Frank
|15,6263
|15,7204
|% 1,05
|
|Riyal
|3,8598
|3,8792
|% 1,08
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|11,09
|
|Altın Gr.
|937
|938
|14,89
|
|Cumhuriyet
|6.213
|6.307
|176,00
|
|Tam
|6.178
|6.334
|176,51
|
|Yarım
|2.986
|3.064
|85,38
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|42,69
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,38
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,64
|
Seans Raporu
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