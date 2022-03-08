***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:58
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008256
BIST
16:172.019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 21,56
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:1714,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1565
|Açılış
|: 14,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:1715,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2228
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:17940,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 17,39
|Açılış
|: 939,92
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,98
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KOZAA
|25,52
|397.593.960
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.239.051.430
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.656.838
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.630.981
|% 9,92
|
|SANEL
|7,70
|4.596.329
|% -5,64
|
|GWIND
|6,20
|71.458.796
|% -5,49
|
|USAK
|1,40
|40.432.151
|% -5,41
|
|KRTEK
|11,21
|14.190.115
|% -5,16
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,91
|4.765.390.389
|% 3,18
|
|THYAO
|25,86
|4.069.588.977
|% -0,15
|
|EREGL
|34,98
|2.135.578.846
|% 1,16
|
|ASELS
|25,96
|1.870.112.625
|% 6,83
|
|GARAN
|11,76
|1.684.222.132
|% 0,09
|
|KRDMD
|14,91
|4.765.390.389
|% 3,18
|
|YKBNK
|3,65
|821.589.763
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|423.560.139
|% 1,43
|
|ODAS
|1,39
|223.611.196
|% 2,96
|
|THYAO
|25,86
|4.069.588.977
|% -0,15
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5164
|14,5287
|% 1,09
|
|Euro
|15,8289
|15,8688
|% 1,42
|
|Sterlin
|18,9622
|19,0573
|% 0,95
|
|Frank
|15,5863
|15,6802
|% 0,80
|
|Riyal
|3,8604
|3,8798
|% 1,10
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|12,28
|
|Altın Gr.
|939
|939
|16,29
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|198,00
|
|Tam
|6.196
|6.353
|195,24
|
|Yarım
|2.995
|3.073
|94,44
|
|Çeyrek
|1.502
|1.536
|47,22
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,35
|
|B. Petrol
|126
|126
|3,23
|