***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:58
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008258
BIST
16:172.019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 21,63
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:1714,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1670
|Açılış
|: 14,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:1715,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2329
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:17939,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 17,28
|Açılış
|: 939,92
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,98
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KOZAA
|25,52
|397.557.415
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.238.978.552
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.629.942
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.565.289
|% 9,92
|
|SANEL
|7,70
|4.593.020
|% -5,64
|
|USAK
|1,40
|40.415.231
|% -5,41
|
|GWIND
|6,21
|70.965.731
|% -5,34
|
|KRTEK
|11,22
|14.022.639
|% -5,08
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,97
|4.677.995.553
|% 3,60
|
|THYAO
|25,96
|3.992.787.573
|% 0,23
|
|EREGL
|35,12
|2.089.497.433
|% 1,56
|
|ASELS
|25,98
|1.814.695.037
|% 6,91
|
|GARAN
|11,77
|1.648.262.266
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,97
|4.677.995.553
|% 3,60
|
|YKBNK
|3,65
|801.065.966
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|413.256.818
|% 1,43
|
|THYAO
|25,96
|3.992.787.573
|% 0,23
|
|ODAS
|1,40
|209.319.085
|% 3,70
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5319
|14,5392
|% 1,16
|
|Euro
|15,8479
|15,8789
|% 1,49
|
|Sterlin
|18,9596
|19,0547
|% 0,94
|
|Frank
|15,5867
|15,6806
|% 0,80
|
|Riyal
|3,8589
|3,8783
|% 1,06
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.013
|15,31
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,82
|
|Cumhuriyet
|6.217
|6.311
|180,00
|
|Tam
|6.206
|6.363
|205,53
|
|Yarım
|3.000
|3.078
|99,42
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|49,71
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,34
|
|B. Petrol
|128
|128
|4,65
|