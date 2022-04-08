***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018039
BIST
15:012.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 27,83
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0114,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0193
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0116,0357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0128
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:01916,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,97
|Açılış
|: 916,92
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:01
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.213
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.461.011
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.131.538
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.806.600
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,28
|14.794.278
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|14.794.278
|% -4,06
|
|GARAN
|13,18
|4.067.150.809
|% 4,52
|
|THYAO
|35,46
|1.876.275.434
|% -0,45
|
|KARSN
|6,00
|1.331.073.199
|% 5,08
|
|AKBNK
|8,33
|1.323.097.820
|% 3,61
|
|ASELS
|26,54
|1.247.120.743
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,64
|1.081.438.357
|% 3,13
|
|GARAN
|13,18
|4.067.150.809
|% 4,52
|
|ODAS
|2,19
|618.284.276
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,56
|1.154.161.495
|% 3,87
|
|KARSN
|6,00
|1.331.073.199
|% 5,08
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7515
|14,7563
|% 0,13
|
|Euro
|16,0188
|16,0357
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1604
|19,2565
|% -0,22
|
|Frank
|15,7176
|15,8122
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9223
|3,9420
|% 0,17
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,16
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|0,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,03
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:16FORMT
Yüzde 9.79 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 020, 423 adet işlem
-
15:15ALARK
Yüzde 4.56 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 547, 543 adet işlem
-
15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 94 artarak (% 1.38 ) 2, 639
-
15:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KARSN
-
15:13AKSEN
Yüzde 5.92 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 739, 721 adet işlem