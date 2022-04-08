***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:20
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018033
BIST
17:142.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 37,42
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:1414,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:1416,0371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0114
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:14923,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,79
|Açılış
|: 924,09
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:14
|GZNMI
|41,36
|28.469.937
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.783.929
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.069.674
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.239.535
|% -6,60
|
|ULUSE
|158,20
|33.291.872
|% -5,83
|
|SAMAT
|6,97
|19.323.621
|% -4,26
|
|GARAN
|13,21
|4.843.995.363
|% 4,76
|
|ASELS
|28,00
|3.568.715.709
|% 7,28
|
|THYAO
|35,36
|2.905.586.086
|% -0,73
|
|AKBNK
|8,39
|1.693.364.430
|% 4,35
|
|KARSN
|5,92
|1.689.831.592
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,62
|1.257.273.844
|% 2,34
|
|GARAN
|13,21
|4.843.995.363
|% 4,76
|
|ODAS
|2,21
|779.708.734
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,57
|1.597.601.598
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.689.831.592
|% 3,68
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7519
|14,7570
|% 0,14
|
|Euro
|16,0150
|16,0371
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1281
|19,2240
|% -0,39
|
|Frank
|15,6944
|15,7889
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9231
|3,9428
|% 0,19
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|10,27
|
|Altın Gr.
|920
|920
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,08
|
Seans Raporu
17:14
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17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 91 artarak (% 1.80 ) 2, 650
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Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 41, 312.00 milyon TL de
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17:27ESCOM
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 129, 777 adet işlem
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17:26MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 522 adet işlem
-
17:25ASELS
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 474, 533 adet işlem