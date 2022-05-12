***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 13:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029724
BIST
14:132.393
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -61,22
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:1315,4012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0993
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:1316,1583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0243
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
14:13913,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,60
|Açılış
|: 913,23
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:13
|GLBMD
|7,15
|18.717.395
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.710.588
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.109.148
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,73
|70.268.917
|% 8,31
|
|LIDFA
|6,21
|732.587
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.359.231
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|913.528
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,40
|2.947.923.482
|% -1,90
|
|SISE
|19,49
|2.226.031.208
|% -2,35
|
|KRDMD
|15,85
|1.601.456.719
|% -4,92
|
|ASELS
|22,84
|1.262.556.464
|% -4,27
|
|SAHOL
|19,25
|1.258.076.718
|% -4,51
|
|EKGYO
|2,68
|676.137.868
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|806.805.016
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,57
|416.552.768
|% -2,19
|
|SISE
|19,49
|2.226.031.208
|% -2,35
|
|KRDMD
|15,85
|1.601.456.719
|% -4,92
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3940
|15,4012
|% 0,65
|
|Euro
|16,1115
|16,1583
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,7346
|18,8285
|% 0,25
|
|Frank
|15,3875
|15,4802
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0914
|4,1120
|% 0,58
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-7,33
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,39
|
Seans Raporu
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