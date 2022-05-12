***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 13:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029730
BIST
13:452.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -64,40
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:4515,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0975
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:4516,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0444
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:45914,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,18
|Açılış
|: 914,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:43
|GLBMD
|7,15
|18.691.283
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.579.805
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.020.028
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,83
|62.062.692
|% 9,23
|
|ULUUN
|11,14
|269.347.371
|% 7,32
|
|LIDFA
|6,21
|612.896
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.752.453
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|816.634
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,06
|2.651.522.893
|% -2,70
|
|SISE
|19,44
|2.021.452.680
|% -2,61
|
|KRDMD
|15,83
|1.507.452.554
|% -5,04
|
|ASELS
|22,80
|1.189.032.974
|% -4,44
|
|EREGL
|32,72
|1.161.437.819
|% -4,16
|
|EKGYO
|2,68
|663.747.388
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,57
|772.115.046
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,57
|377.496.892
|% -2,19
|
|SISE
|19,44
|2.021.452.680
|% -2,61
|
|ODAS
|2,34
|226.941.454
|% -4,49
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3944
|15,4000
|% 0,64
|
|Euro
|16,1306
|16,1807
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7346
|18,8286
|% 0,25
|
|Frank
|15,3904
|15,4831
|% 0,36
|
|Riyal
|4,0913
|4,1119
|% 0,58
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,89
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,79
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.117
|6.272
|-19,71
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|-9,54
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,86
|