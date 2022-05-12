***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 13:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029735
BIST
13:282.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -64,18
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:2815,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0998
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:2816,1746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0406
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:28915,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,93
|Açılış
|: 915,38
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:26
|GLBMD
|7,15
|18.683.626
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.508.975
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.952.910
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,80
|61.875.254
|% 8,96
|
|ULUUN
|11,11
|266.716.339
|% 7,03
|
|LIDFA
|6,21
|612.679
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.607.637
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|800.776
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|40,86
|2.511.724.871
|% -3,18
|
|SISE
|19,37
|1.895.462.092
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,85
|1.401.244.785
|% -4,92
|
|ASELS
|22,74
|1.118.356.952
|% -4,69
|
|TUPRS
|251,00
|1.115.275.309
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,68
|628.671.495
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,55
|717.765.044
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,55
|359.904.284
|% -2,74
|
|SISE
|19,37
|1.895.462.092
|% -2,96
|
|ODAS
|2,31
|216.351.129
|% -5,71
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3906
|15,3943
|% 0,60
|
|Euro
|16,1252
|16,1647
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,7436
|18,8376
|% 0,30
|
|Frank
|15,4008
|15,4935
|% 0,43
|
|Riyal
|4,0917
|4,1123
|% 0,59
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,65
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.112
|6.267
|-24,95
|
|Yarım
|2.954
|3.032
|-12,07
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,26
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,89
|