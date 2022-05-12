***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 13:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029736
BIST
13:442.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -64,80
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:4415,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0971
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:4416,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0403
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:44913,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,21
|Açılış
|: 914,29
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:44
|GLBMD
|7,15
|18.694.079
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.595.231
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.020.131
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,84
|62.121.066
|% 9,33
|
|ULUUN
|11,11
|270.528.355
|% 7,03
|
|LIDFA
|6,21
|616.343
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.765.838
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|820.352
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|2.717.879.256
|% -2,37
|
|SISE
|19,47
|2.039.442.600
|% -2,45
|
|KRDMD
|15,86
|1.522.075.089
|% -4,86
|
|ASELS
|22,84
|1.195.105.545
|% -4,27
|
|EREGL
|32,78
|1.169.398.604
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,68
|663.920.909
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|773.563.977
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,56
|385.434.467
|% -2,47
|
|SISE
|19,47
|2.039.442.600
|% -2,45
|
|ODAS
|2,34
|226.993.664
|% -4,49
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3928
|15,3990
|% 0,63
|
|Euro
|16,1374
|16,1743
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7380
|18,8319
|% 0,27
|
|Frank
|15,3927
|15,4854
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0907
|4,1112
|% 0,57
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-6,06
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,86
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.112
|6.267
|-24,95
|
|Yarım
|2.954
|3.032
|-12,07
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,83
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,67
|