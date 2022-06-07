***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 17:08
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035424
BIST
17:582.647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:5816,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1771
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:5818,0011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2596
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0011
En Düşük
17,7366
17:58996,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,88
|Açılış
|: 996,64
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:58
|MARTI
|1,38
|75.145.638
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.416.997
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.440.141
|% 10,00
|
|FONET
|11,06
|33.868.008
|% 9,94
|
|RYSAS
|9,07
|40.262.884
|% 9,94
|
|TOASO
|73,45
|1.650.189.303
|% -6,73
|
|UFUK
|42,20
|439.905
|% -5,76
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,92
|51.446.237
|% -4,42
|
|DOKTA
|25,14
|2.491.336
|% -4,27
|
|THYAO
|48,50
|6.488.351.361
|% 1,34
|
|SISE
|22,98
|2.960.883.546
|% 5,03
|
|SASA
|43,78
|2.705.236.379
|% -1,13
|
|SAHOL
|21,12
|2.034.318.575
|% 0,86
|
|GARAN
|15,68
|1.764.169.219
|% -2,85
|
|ODAS
|3,02
|1.126.611.607
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,85
|868.744.180
|% -0,70
|
|DOHOL
|4,23
|1.112.940.083
|% 0,95
|
|YKBNK
|4,91
|1.208.230.334
|% -1,41
|
|KARSN
|7,29
|1.466.037.483
|% 0,55
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7390
|16,7505
|% 1,07
|
|Euro
|17,9615
|18,0011
|% 1,46
|
|Sterlin
|20,9935
|21,0988
|% 1,48
|
|Frank
|17,1435
|17,2468
|% 0,90
|
|Riyal
|4,4502
|4,4725
|% 1,09
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,65
|
|Altın Gr.
|997
|997
|16,18
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,33
|
Seans Raporu
17:58
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17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
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17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940