***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 18:08
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042351
BIST
17:542.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 32,53
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
17:5417,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2362
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:5417,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0759
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:54965,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,11
|Açılış
|: 965,94
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KONYA
|991,70
|57.653.079
|% 9,99
|
|BRSAN
|38,08
|83.288.901
|% 9,99
|
|KFEIN
|23,34
|56.837.092
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|14.042.025
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.573.466
|% 9,98
|
|ULUSE
|186,30
|10.284.972
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,14
|29.222.153
|% -8,70
|
|KRGYO
|7,34
|60.180.015
|% -5,29
|
|GESAN
|46,18
|284.748.281
|% -4,78
|
|AKGRT
|2,62
|40.821.780
|% -4,38
|
|THYAO
|48,36
|5.514.757.232
|% 2,89
|
|EREGL
|26,58
|1.941.952.055
|% 1,92
|
|SISE
|21,20
|1.841.673.464
|% 0,95
|
|TUPRS
|245,50
|1.187.131.702
|% -3,80
|
|HEKTS
|30,48
|1.089.320.706
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,77
|832.006.728
|% -0,72
|
|TSKB
|2,03
|299.326.726
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,19
|616.768.543
|% 0,48
|
|THYAO
|48,36
|5.514.757.232
|% 2,89
|
|ODAS
|2,79
|266.971.948
|% 0,36
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2008
|17,2105
|% 1,40
|
|Euro
|17,5215
|17,5422
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,4060
|20,5084
|% 0,89
|
|Frank
|17,6352
|17,7414
|% 1,08
|
|Riyal
|4,5616
|4,5845
|% 1,23
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-13,74
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,66
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.538
|6.633
|31,00
|
|Yarım
|3.200
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,83
|