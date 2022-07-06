***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 18:08
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042345
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0441
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
18:0517,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1171
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6795
En Düşük
17,5271
18:05968,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,00
|Açılış
|: 968,47
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,21
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|KOZAL
|186,80
|1.115.838.707
|% 10,37
|
|RYGYO
|4,36
|43.888.288
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,30
|1.024.584
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,63
|208.296.021
|% 0,00
|
|ADEL
|23,54
|1.821.167
|% 0,00
|
|ADESE
|0,72
|9.819.946
|% 0,00
|
|AGHOL
|48,96
|65.417.568
|% 0,00
|
|AGYO
|3,77
|30.255.534
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,57
|3.275.360
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2554
|17,2596
|% 0,26
|
|Euro
|17,6411
|17,6651
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,5504
|20,6535
|% 0,43
|
|Frank
|17,7253
|17,8321
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5853
|4,6083
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|6,73
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.503
|6.638
|30,00
|
|Yarım
|3.183
|3.246
|15,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.622
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,10
|