***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 18:08
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042347
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0439
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
18:0517,6821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1341
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6821
En Düşük
17,5271
18:05968,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,07
|Açılış
|: 968,78
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,21
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|KOZAL
|186,80
|1.115.838.707
|% 10,37
|
|KATMR
|1,29
|14.781.985
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,30
|1.024.584
|% 0,00
|
|GEDIK
|6,31
|1.231.724
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,98
|8.812.720
|% 0,00
|
|ADESE
|0,72
|9.819.946
|% 0,00
|
|AGESA
|20,60
|4.461.632
|% 0,00
|
|AGHOL
|48,96
|65.417.568
|% 0,00
|
|AKSGY
|3,03
|25.298.663
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% 0,00
|
|PGSUS
|183,60
|417.284.382
|% 0,00
|
|BIMAS
|83,80
|320.367.396
|% 0,00
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,71
|59.730.348
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,18
|33.115.684
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,09
|21.262.712
|% 0,00
|
|OYAKC
|12,50
|233.417.262
|% 0,00
|
|BERA
|14,74
|257.381.351
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2532
|17,2594
|% 0,26
|
|Euro
|17,6513
|17,6821
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,5510
|20,6541
|% 0,44
|
|Frank
|17,7243
|17,8311
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5832
|4,6062
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,38
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,35
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.499
|6.635
|27,00
|
|Yarım
|3.181
|3.244
|13,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.622
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,19
|