***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 18:08
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042356
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0503
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
18:0517,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1367
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6847
En Düşük
17,5271
18:05968,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,57
|Açılış
|: 968,28
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,21
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|KOZAL
|186,80
|1.115.838.707
|% 10,37
|
|LKMNH
|16,30
|1.024.584
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,88
|18.163.291
|% 0,00
|
|YAPRK
|29,84
|1.310.572
|% 0,00
|
|AGESA
|20,60
|4.461.632
|% 0,00
|
|AFYON
|3,34
|10.322.756
|% 0,00
|
|AGYO
|3,77
|30.255.534
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,91
|745.003.826
|% 0,00
|
|AKCNS
|20,70
|1.631.207
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2534
|17,2601
|% 0,26
|
|Euro
|17,6283
|17,6500
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,5521
|20,6551
|% 0,44
|
|Frank
|17,7254
|17,8322
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5851
|4,6081
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|6,73
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.503
|6.638
|30,00
|
|Yarım
|3.183
|3.246
|15,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.622
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,10
|