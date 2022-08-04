***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 17:54
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051968
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1451
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3995
En Düşük
18,2123
18:051.031,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.031,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9213
|17,9598
|% 0,18
|
|Euro
|18,3472
|18,3872
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,7135
|21,8224
|% 0,02
|
|Frank
|18,6765
|18,7890
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7606
|4,7845
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|22,60
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|13,98
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.896
|6.975
|72,00
|
|Yarım
|3.360
|3.410
|35,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.705
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-3,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CEMTS
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17:57XU050
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO