***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 17:54
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051970
BIST
17:472.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 40,50
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:4717,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:4718,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1260
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3681
En Düşük
18,2123
17:471.029,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.029,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:45
|DARDL
|4,29
|272.051.376
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|555.107.205
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.238.143
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|61.325.013
|% 9,99
|
|ORCAY
|20,30
|160.122.005
|% 9,97
|
|KZBGY
|46,58
|152.661.129
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.684.044
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.768.958
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|56,10
|5.053.022.146
|% 2,00
|
|HEKTS
|38,22
|2.595.888.976
|% 7,60
|
|SISE
|24,04
|2.435.121.886
|% 3,26
|
|KARSN
|7,44
|1.679.977.563
|% 5,23
|
|SASA
|50,70
|1.254.768.210
|% 1,73
|
|TSKB
|2,97
|922.894.447
|% 3,48
|
|EKGYO
|3,23
|895.439.122
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,03
|1.230.783.098
|% 2,24
|
|KARSN
|7,44
|1.679.977.563
|% 5,23
|
|ZOREN
|2,39
|390.576.643
|% 4,37
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9451
|17,9623
|% 0,20
|
|Euro
|18,3472
|18,3706
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,6703
|21,7789
|% -0,18
|
|Frank
|18,6485
|18,7608
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7614
|4,7853
|% 0,19
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|22,25
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,77
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.900
|6.962
|59,00
|
|Yarım
|3.362
|3.404
|29,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,09
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|-1,62
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO