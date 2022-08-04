***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 17:54
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051971
BIST
17:552.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 39,36
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:5517,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:5518,3826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1405
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3826
En Düşük
18,2123
17:551.029,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,59
|Açılış
|: 1.029,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DARDL
|4,29
|272.189.875
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.548.520
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|555.557.598
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.248.403
|% 9,99
|
|ORCAY
|20,30
|160.883.194
|% 9,97
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.708.123
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.913.348
|% -9,95
|
|KZBGY
|46,62
|156.066.962
|% -9,91
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,65
|5.436.638.212
|% 1,18
|
|HEKTS
|38,32
|2.618.362.232
|% 7,88
|
|SISE
|23,90
|2.585.216.408
|% 2,66
|
|KARSN
|7,43
|1.700.891.165
|% 5,09
|
|SASA
|50,45
|1.300.127.402
|% 1,22
|
|TSKB
|3,01
|1.007.697.966
|% 4,88
|
|EKGYO
|3,22
|900.643.318
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,03
|1.255.023.704
|% 2,24
|
|KARSN
|7,43
|1.700.891.165
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,38
|392.821.583
|% 3,93
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9492
|17,9597
|% 0,18
|
|Euro
|18,3569
|18,3874
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,6451
|21,7536
|% -0,29
|
|Frank
|18,6460
|18,7583
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7608
|4,7847
|% 0,18
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|20,28
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,91
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.898
|6.962
|59,00
|
|Yarım
|3.361
|3.404
|29,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,07
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|-1,69
|
Seans Raporu
17:53
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO