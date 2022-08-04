***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2022 17:54
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051969
BIST
13:182.721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -3,01
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
13:1817,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0552
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
13:1818,3942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
13:181.031,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.031,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler13:18
|OBASE
|13,97
|4.862.650
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.629.142
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.800.846
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.590.763
|% 9,94
|
|ALCAR
|351,80
|85.472.632
|% 9,83
|
|ASUZU
|297,00
|88.081.938
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|11.389.985
|% -9,84
|
|KZBGY
|43,50
|18.432.200
|% -6,61
|
|KRPLS
|7,79
|651.225.639
|% -5,69
|
|AKSUE
|32,60
|14.922.297
|% -5,62
|
|THYAO
|55,65
|1.892.648.334
|% 0,63
|
|SISE
|23,58
|880.591.319
|% -0,76
|
|ASELS
|23,60
|746.054.470
|% 0,94
|
|SASA
|49,42
|692.166.795
|% -1,26
|
|KRDMD
|10,94
|679.089.293
|% -3,10
|
|SKBNK
|2,14
|450.426.037
|% 6,47
|
|TSKB
|3,14
|539.255.255
|% 0,96
|
|DOHOL
|4,11
|625.987.714
|% 2,75
|
|ODAS
|4,27
|644.368.163
|% 3,64
|
|ZOREN
|2,43
|295.350.658
|% 2,97
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9541
|17,9647
|% 0,31
|
|Euro
|18,3807
|18,3942
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,7294
|21,8384
|% 0,05
|
|Frank
|18,7451
|18,8580
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,26
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,60
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,46
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.909
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|94,33
|94,33
|0,21
|