***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 12:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061368
BIST
12:413.484
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 81,36
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.486
En Düşük
3.428
12:4118,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
12:4118,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:411.008,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.008,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:39
|VAKBN
|11,78
|1.180.947.275
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|72.979.263
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.914.214
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|HALKB
|12,47
|2.120.364.530
|% 9,58
|
|HEDEF
|9,81
|38.088.399
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,13
|766.098
|% -3,15
|
|ATAGY
|5,14
|1.294.688
|% -2,65
|
|ESCOM
|21,28
|12.180.033
|% -2,39
|
|YKBNK
|8,11
|4.005.965.028
|% 3,44
|
|AKBNK
|15,71
|2.768.195.128
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,99
|2.719.671.685
|% 2,25
|
|THYAO
|75,55
|2.714.354.550
|% 1,14
|
|HALKB
|12,47
|2.120.364.530
|% 9,58
|
|EKGYO
|4,99
|2.719.671.685
|% 2,25
|
|YKBNK
|8,11
|4.005.965.028
|% 3,44
|
|HALKB
|12,47
|2.120.364.530
|% 9,58
|
|AKBNK
|15,71
|2.768.195.128
|% 0,13
|
|ISCTR
|10,77
|1.767.703.802
|% 4,66
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2333
|18,2434
|% 0,16
|
|Euro
|18,2612
|18,2707
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8712
|20,9759
|% -0,45
|
|Frank
|18,6338
|18,7461
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,06
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|2,01
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|-41,00
|
|Yarım
|3.310
|3.348
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,08
|
|B. Petrol
|87,44
|87,44
|-0,56
|