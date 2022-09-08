***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 12:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061376
BIST
13:033.493
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 90,63
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.497
En Düşük
3.428
13:0318,2484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2484
En Düşük
18,2142
13:0318,2748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0352
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:031.008,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.008,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler13:03
|VAKBN
|11,78
|1.193.891.104
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.143.570
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.948.710
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|HALKB
|12,46
|2.336.628.596
|% 9,49
|
|HEDEF
|9,81
|40.632.584
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|SANEL
|10,12
|931.528
|% -3,25
|
|ATAGY
|5,16
|1.329.347
|% -2,27
|
|INVEO
|18,15
|61.713.287
|% -2,16
|
|YKBNK
|8,19
|4.781.792.489
|% 4,46
|
|AKBNK
|16,01
|4.536.624.992
|% 2,04
|
|THYAO
|75,85
|3.303.851.026
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,99
|2.843.199.702
|% 2,25
|
|ISCTR
|11,13
|2.589.306.165
|% 8,16
|
|YKBNK
|8,19
|4.781.792.489
|% 4,46
|
|EKGYO
|4,99
|2.843.199.702
|% 2,25
|
|AKBNK
|16,01
|4.536.624.992
|% 2,04
|
|ISCTR
|11,13
|2.589.306.165
|% 8,16
|
|HALKB
|12,46
|2.336.628.596
|% 9,49
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2226
|18,2484
|% 0,18
|
|Euro
|18,2622
|18,2748
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9014
|21,0062
|% -0,31
|
|Frank
|18,6418
|18,7541
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8383
|4,8625
|% 0,06
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.799
|6.856
|-39,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|-0,37
|