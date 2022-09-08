***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 12:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061377
BIST
12:173.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 66,35
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
12:1718,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2428
En Düşük
18,2142
12:1718,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:171.008,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.008,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:15
|MTRKS
|38,14
|72.667.087
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.694.488
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,76
|33.691.713
|% 9,43
|
|MPARK
|46,38
|61.975.214
|% 8,98
|
|HEDEF
|9,81
|36.858.941
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,54
|61.047.690
|% -4,25
|
|SANEL
|10,04
|712.859
|% -4,02
|
|ATAGY
|5,08
|1.176.220
|% -3,79
|
|YKBNK
|8,00
|2.736.208.990
|% 2,04
|
|EKGYO
|5,00
|2.541.085.523
|% 2,46
|
|THYAO
|75,65
|2.286.950.706
|% 1,27
|
|AKBNK
|15,51
|1.739.359.755
|% -1,15
|
|EREGL
|31,64
|1.429.496.235
|% 2,93
|
|EKGYO
|5,00
|2.541.085.523
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,00
|2.736.208.990
|% 2,04
|
|AKBNK
|15,51
|1.739.359.755
|% -1,15
|
|KRDMD
|13,38
|1.347.280.497
|% 2,22
|
|ISCTR
|10,22
|1.014.930.399
|% -0,68
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2333
|18,2476
|% 0,18
|
|Euro
|18,2591
|18,2689
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9128
|21,0177
|% -0,25
|
|Frank
|18,6459
|18,7582
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,06
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|28,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|-41,00
|
|Yarım
|3.311
|3.348
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,07
|
|B. Petrol
|88,30
|88,30
|0,30
|