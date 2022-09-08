***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 12:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061379
BIST
11:573.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 59,20
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
11:5718,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2449
En Düşük
18,2142
11:5718,2723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
11:571.006,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.006,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler11:57
|PAGYO
|19,86
|103.462.830
|% 9,97
|
|DESA
|25,44
|17.576.828
|% 9,94
|
|MTRKS
|38,12
|71.849.125
|% 9,92
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,80
|31.463.065
|% 9,54
|
|HEDEF
|9,81
|35.959.875
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,46
|53.541.684
|% -5,42
|
|SANEL
|10,10
|643.938
|% -3,44
|
|ATAGY
|5,12
|1.089.693
|% -3,03
|
|EKGYO
|4,98
|2.336.957.526
|% 2,05
|
|YKBNK
|7,88
|2.256.074.529
|% 0,51
|
|THYAO
|75,70
|2.193.926.234
|% 1,34
|
|AKBNK
|15,40
|1.631.252.836
|% -1,85
|
|ASELS
|29,40
|1.379.365.633
|% 2,58
|
|EKGYO
|4,98
|2.336.957.526
|% 2,05
|
|YKBNK
|7,88
|2.256.074.529
|% 0,51
|
|AKBNK
|15,40
|1.631.252.836
|% -1,85
|
|KRDMD
|13,39
|1.306.798.790
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,18
|960.405.343
|% -1,07
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2356
|18,2449
|% 0,16
|
|Euro
|18,2647
|18,2723
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8973
|21,0021
|% -0,33
|
|Frank
|18,6163
|18,7285
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,10
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.805
|6.869
|-26,00
|
|Yarım
|3.316
|3.356
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.680
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,06
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|0,19
|