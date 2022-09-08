***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 12:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061380
BIST
11:573.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 58,91
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
11:5718,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2436
En Düşük
18,2142
11:5718,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
11:571.006,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.006,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MTRKS
|38,14
|71.453.560
|% 9,98
|
|PAGYO
|19,86
|103.462.532
|% 9,97
|
|BURCE
|38,94
|28.329.372
|% 9,94
|
|DESA
|25,44
|17.567.415
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|HEDEF
|9,81
|35.904.978
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,49
|52.561.317
|% -4,98
|
|RHEAG
|2,19
|860.562
|% -3,52
|
|ATAGY
|5,12
|1.089.693
|% -3,03
|
|EKGYO
|4,98
|2.322.826.392
|% 2,05
|
|YKBNK
|7,89
|2.231.756.138
|% 0,64
|
|THYAO
|75,65
|2.179.204.667
|% 1,27
|
|AKBNK
|15,43
|1.599.123.407
|% -1,66
|
|EREGL
|31,74
|1.376.331.165
|% 3,25
|
|EKGYO
|4,98
|2.322.826.392
|% 2,05
|
|YKBNK
|7,89
|2.231.756.138
|% 0,64
|
|AKBNK
|15,43
|1.599.123.407
|% -1,66
|
|KRDMD
|13,41
|1.299.446.353
|% 2,44
|
|ISCTR
|10,19
|954.046.868
|% -0,97
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2333
|18,2478
|% 0,18
|
|Euro
|18,2644
|18,2720
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8938
|20,9986
|% -0,35
|
|Frank
|18,6146
|18,7267
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.802
|6.867
|-28,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,08
|88,08
|0,08
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:09VAKBN
Yüzde 5.79 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 018, 885 adet işlem
-
12:08ALKA
Yüzde 5.04 oranında artışla 69.80 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 958 adet işlem
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, GUBRF, TOASO
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 36 artarak (% 1.72 ) 3, 091
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, MTRKS, ROYAL, PAGYO