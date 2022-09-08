***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 12:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061366
BIST
15:123.494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 91,25
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:1218,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2448
En Düşük
18,2142
15:1218,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:121.011,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.011,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:12
|VAKBN
|11,78
|1.214.252.598
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.400.176
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.265.133
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.735.059.042
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|43.380.139
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,07
|1.580.949
|% -3,98
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,87
|8.438.905.524
|% 1,15
|
|YKBNK
|8,40
|8.205.200.894
|% 7,14
|
|THYAO
|75,50
|4.557.899.726
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,23
|4.143.290.850
|% 9,14
|
|EKGYO
|5,02
|3.498.829.313
|% 2,87
|
|YKBNK
|8,40
|8.205.200.894
|% 7,14
|
|EKGYO
|5,02
|3.498.829.313
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,87
|8.438.905.524
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,23
|4.143.290.850
|% 9,14
|
|HALKB
|12,51
|2.735.059.042
|% 9,93
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2342
|18,2448
|% 0,16
|
|Euro
|18,2758
|18,2828
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,0094
|21,1147
|% 0,21
|
|Frank
|18,6847
|18,7973
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8389
|4,8631
|% 0,07
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,95
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.808
|6.866
|-29,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,14
|
|B. Petrol
|88,26
|88,26
|0,26
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27IHAAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 66.20 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 894 adet işlem
-
15:25PGSUS
Yüzde 6.42 oranında artışla 248.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 835, 933 adet işlem
-
15:24AKGRT
Yüzde 7.75 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 925, 220 adet işlem
-
15:23YKBNK
Yüzde 7.14 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 605, 922 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, HEKTS, VESTL