***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 12:07
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061375
BIST
13:463.500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 96,91
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
13:4618,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
13:4618,2834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0438
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:461.009,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.009,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,86
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler13:44
|VAKBN
|11,78
|1.204.368.577
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.278.090
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.161.948
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|HALKB
|12,48
|2.568.299.570
|% 9,67
|
|HEDEF
|9,81
|42.272.119
|% -10,00
|
|SANEL
|9,92
|1.272.672
|% -5,16
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|AYEN
|25,52
|197.918.512
|% -3,92
|
|ATAGY
|5,11
|1.418.689
|% -3,22
|
|AKBNK
|15,85
|6.202.165.776
|% 1,02
|
|YKBNK
|8,19
|5.767.035.846
|% 4,46
|
|THYAO
|75,65
|3.778.198.150
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,25
|3.409.143.662
|% 9,33
|
|EKGYO
|4,97
|3.032.804.396
|% 1,84
|
|YKBNK
|8,19
|5.767.035.846
|% 4,46
|
|EKGYO
|4,97
|3.032.804.396
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,85
|6.202.165.776
|% 1,02
|
|ISCTR
|11,25
|3.409.143.662
|% 9,33
|
|HALKB
|12,48
|2.568.299.570
|% 9,67
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2310
|18,2463
|% 0,17
|
|Euro
|18,2846
|18,2958
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,9428
|21,0478
|% -0,11
|
|Frank
|18,6702
|18,7827
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8396
|4,8639
|% 0,09
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.867
|31,00
|
|Tam
|6.797
|6.854
|-41,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,08
|
|B. Petrol
|87,54
|87,54
|-0,46
|