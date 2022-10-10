***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 12:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069652
BIST
12:263.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,78
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:2618,5874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0286
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:2618,0362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0655
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:261.003,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,63
|Açılış
|: 1.003,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler12:24
|CRFSA
|44,32
|83.167.881
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|233.493.456
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.923.366
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.888.406
|% 9,85
|
|KONTR
|82,10
|507.769.569
|% 9,47
|
|KIMMR
|7,20
|341.474
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|42.404.559
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|MARTI
|4,74
|102.949.170
|% -5,20
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,70
|2.799.481.355
|% 1,78
|
|SASA
|85,60
|1.412.347.007
|% -1,67
|
|ASELS
|32,10
|1.172.191.507
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,33
|1.052.028.342
|% 0,70
|
|SISE
|30,00
|1.004.694.616
|% 0,81
|
|EKGYO
|4,33
|1.052.028.342
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,74
|147.172.162
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,39
|416.256.894
|% 1,13
|
|YKBNK
|8,16
|553.499.820
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,36
|500.106.380
|% 0,12
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,5853
|% -0,16
|
|Euro
|18,0222
|18,0355
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5211
|20,6240
|% -0,28
|
|Frank
|18,5581
|18,6699
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9291
|4,9539
|% -0,17
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,77
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-9,17
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-55,00
|
|Tam
|6.754
|6.806
|-125,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|-60,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.663
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,72
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,28
|
|B. Petrol
|97,17
|97,17
|-0,75
|
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