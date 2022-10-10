***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 12:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069659
BIST
12:253.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 26,07
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:2518,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0299
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:2518,0327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0690
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:251.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,82
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler12:25
|CRFSA
|44,32
|83.358.679
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|233.568.738
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.938.442
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.935.070
|% 9,85
|
|KONTR
|82,05
|509.004.769
|% 9,40
|
|KIMMR
|7,20
|341.474
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|42.407.926
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|MARTI
|4,76
|103.621.916
|% -4,80
|
|THYAO
|85,70
|2.802.498.941
|% 1,78
|
|SASA
|85,60
|1.427.985.433
|% -1,67
|
|ASELS
|32,12
|1.176.842.918
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,34
|1.052.628.865
|% 0,93
|
|SISE
|30,02
|1.009.176.329
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,34
|1.052.628.865
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,74
|147.233.593
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,39
|416.655.149
|% 1,13
|
|YKBNK
|8,17
|553.632.773
|% 0,37
|
|ISCTR
|8,37
|500.687.654
|% 0,24
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5822
|18,5861
|% -0,16
|
|Euro
|18,0210
|18,0327
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,5260
|20,6289
|% -0,26
|
|Frank
|18,5567
|18,6685
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% -0,19
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-13,74
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-8,66
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-56,00
|
|Tam
|6.759
|6.811
|-120,00
|
|Yarım
|3.293
|3.330
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.664
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,72
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,28
|
|B. Petrol
|97,35
|97,35
|-0,57
|
Seans Raporu
12:25
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KOZAL, ASELS
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 87 artarak (% 0.66 ) 3, 192
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, SAYAS, CRFSA, HUNER, JANTS
-
12:29
CRFSA, HUNER, GLCVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında