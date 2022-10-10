***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 12:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069660
BIST
16:103.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 28,68
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:1018,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0329
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:1018,0518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0499
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:101.001,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -13,07
|Açılış
|: 1.002,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:08
|DOKTA
|36,82
|37.659.870
|% 9,98
|
|CRFSA
|44,32
|85.820.743
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|ULUUN
|31,60
|343.328.933
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.973.564
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.768.648
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,71
|133.130.023
|% -5,80
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,80
|4.694.913.436
|% 1,90
|
|ASELS
|32,56
|2.448.413.638
|% 3,43
|
|EKGYO
|4,34
|1.985.324.439
|% 0,93
|
|SASA
|85,50
|1.957.776.441
|% -1,78
|
|SISE
|30,22
|1.895.130.460
|% 1,55
|
|EKGYO
|4,34
|1.985.324.439
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|269.551.352
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|1.013.231.583
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,32
|624.323.069
|% -0,19
|
|AKFGY
|3,70
|387.807.613
|% 6,02
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5716
|18,5867
|% -0,16
|
|Euro
|18,0383
|18,0587
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,5207
|20,6236
|% -0,28
|
|Frank
|18,5465
|18,6582
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9239
|4,9486
|% -0,28
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-19,28
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,09
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.794
|-90,00
|
|Tam
|6.739
|6.790
|-141,00
|
|Yarım
|3.284
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,77
|97,77
|-0,15
|