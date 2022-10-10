***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 12:34
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069662
BIST
12:253.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 26,07
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:2518,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0299
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:2518,0327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0690
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:251.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,82
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler12:23
|CRFSA
|44,32
|82.967.998
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|233.250.411
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.875.066
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.854.784
|% 9,85
|
|SAYAS
|20,30
|55.947.528
|% 9,73
|
|KIMMR
|7,20
|340.034
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|42.173.378
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|MARTI
|4,71
|102.039.829
|% -5,80
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,70
|2.786.544.905
|% 1,78
|
|SASA
|85,70
|1.393.144.966
|% -1,55
|
|ASELS
|32,16
|1.164.657.171
|% 2,16
|
|EKGYO
|4,33
|1.050.779.036
|% 0,70
|
|SISE
|30,04
|1.001.550.418
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,33
|1.050.779.036
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,73
|146.986.061
|% -2,26
|
|DOHOL
|5,40
|413.691.499
|% 1,31
|
|YKBNK
|8,16
|548.537.137
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,36
|499.391.345
|% 0,12
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5807
|18,5875
|% -0,15
|
|Euro
|18,0213
|18,0343
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5107
|20,6136
|% -0,33
|
|Frank
|18,5561
|18,6679
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% -0,18
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-15,07
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|-8,96
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-55,00
|
|Tam
|6.755
|6.807
|-124,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|-60,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.663
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,30
|
|B. Petrol
|97,12
|97,12
|-0,80
|
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