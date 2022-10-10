***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 12:35
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069663
BIST
13:573.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 27,40
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
13:5718,5849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0311
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
13:5718,0337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0680
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
13:571.002,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,93
|Açılış
|: 1.002,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler13:57
|KONTR
|82,50
|605.536.270
|% 10,00
|
|CRFSA
|44,32
|84.428.209
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|380.112.447
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|93.609.136
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.715.271
|% -9,90
|
|MARTI
|4,68
|124.069.169
|% -6,40
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|ZOREN
|4,33
|89.202.185
|% -3,78
|
|THYAO
|85,80
|3.508.401.831
|% 1,90
|
|SASA
|86,05
|1.636.404.909
|% -1,15
|
|EKGYO
|4,36
|1.437.068.392
|% 1,40
|
|SISE
|30,20
|1.399.007.868
|% 1,48
|
|ASELS
|32,06
|1.340.829.557
|% 1,84
|
|EKGYO
|4,36
|1.437.068.392
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,74
|179.350.882
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,34
|522.858.936
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,14
|665.743.968
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|662.386.896
|% -0,72
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5769
|18,5851
|% -0,17
|
|Euro
|18,0129
|18,0242
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4795
|20,5822
|% -0,48
|
|Frank
|18,5326
|18,6442
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% -0,20
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-14,97
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,24
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-0,48
|