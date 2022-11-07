***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 17:00
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077497
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
18:051.003,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.003,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|131,50
|32.345.927
|% 9,95
|
|PNLSN
|27,44
|84.769.671
|% 9,94
|
|PRDGS
|6,57
|158.505.987
|% 9,87
|
|KMPUR
|107,00
|104.929.353
|% 8,41
|
|SEGYO
|1,80
|101.051.253
|% 7,78
|
|DAPGM
|60,35
|66.300.930
|% -4,66
|
|KLRHO
|32,20
|87.655.491
|% -4,45
|
|BARMA
|78,50
|51.453.085
|% -3,56
|
|CONSE
|8,74
|444.041.712
|% -3,32
|
|ENSRI
|25,30
|33.181.693
|% -2,69
|
|HKTM
|87,90
|318.457.195
|% 0,17
|
|KRPLS
|9,34
|211.380.283
|% -2,20
|
|PRDGS
|6,57
|158.505.987
|% 9,87
|
|KCAER
|38,70
|126.466.039
|% 3,20
|
|SEGYO
|1,80
|101.051.253
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.848.603
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.882.413
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5759
|18,5800
|% 0,07
|
|Euro
|18,5569
|18,5695
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2276
|21,3341
|% 0,78
|
|Frank
|18,6936
|18,8063
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9300
|4,9548
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.715
|6.777
|143,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,05
|
|B. Petrol
|98,42
|98,42
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem