***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 17:52
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085551
BIST
17:594.832
En Yüksek
|Değişim
|: -3,37%
|| -168,41
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
17:5918,6459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:5919,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0971
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:591.068,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.068,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,49
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YESIL
|4,40
|64.038.874
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.500.085
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.352.597
|% 9,99
|
|ALFAS
|219,20
|491.311.823
|% 9,98
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.183.511
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.023.560
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|945.439.955
|% -9,94
|
|SMRTG
|95,05
|742.519.586
|% -9,48
|
|KRDMD
|16,80
|14.763.224.979
|% -5,08
|
|THYAO
|134,70
|10.362.894.051
|% -0,66
|
|ASELS
|49,36
|7.006.651.613
|% 0,65
|
|PETKM
|17,05
|5.800.725.988
|% -5,28
|
|EREGL
|40,74
|4.654.691.433
|% -4,32
|
|KRDMD
|16,80
|14.763.224.979
|% -5,08
|
|EKGYO
|6,93
|2.923.998.917
|% -4,28
|
|PETKM
|17,05
|5.800.725.988
|% -5,28
|
|ADESE
|1,95
|604.199.437
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,90
|2.817.720.109
|% -3,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6385
|18,6459
|% 0,06
|
|Euro
|19,6017
|19,6094
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,6796
|22,7934
|% 0,60
|
|Frank
|19,7751
|19,8943
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|12,70
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|7,98
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.199
|7.251
|51,00
|
|Yarım
|3.486
|3.545
|25,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,59
|0,28
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,29
|
Seans Raporu
17:59
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ