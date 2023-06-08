***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 11:06
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157093
BIST
11:135.560
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,88
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1323,3637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1084
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1325,2139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2693
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:131.463,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.463,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:11
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|57.487.637
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.706.808
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|228.418.319
|% 9,91
|
|EGPRO
|91,00
|57.208.604
|% 9,37
|
|DOGUB
|15,12
|78.145.816
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,29
|7.319.335
|% -8,32
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|MARKA
|10,24
|10.381.061
|% -5,19
|
|IHEVA
|1,79
|27.918.068
|% -4,79
|
|THYAO
|171,20
|2.035.428.156
|% -0,75
|
|YKBNK
|12,36
|1.640.948.319
|% 2,06
|
|AKBNK
|18,75
|1.572.869.748
|% 1,96
|
|GARAN
|30,98
|1.377.968.383
|% 3,34
|
|ISCTR
|13,70
|1.338.246.866
|% 3,16
|
|YKBNK
|12,36
|1.640.948.319
|% 2,06
|
|EKGYO
|7,97
|815.938.766
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,70
|1.338.246.866
|% 3,16
|
|AKBNK
|18,75
|1.572.869.748
|% 1,96
|
|SKBNK
|2,57
|156.016.845
|% 2,39
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3446
|23,3812
|% 0,54
|
|Euro
|25,1813
|25,2103
|% 1,07
|
|Sterlin
|29,0159
|29,1614
|% 0,60
|
|Frank
|25,5899
|25,7440
|% 0,54
|
|Riyal
|6,2096
|6,2407
|% 0,42
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,59
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|11,25
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.804
|4.902
|33,00
|
|Çeyrek
|2.395
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|17,79
|17,81
|0,27
|
|B. Petrol
|77,21
|77,21
|0,26
|
Seans Raporu
11:11
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11:27FENER
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11:26
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11:26XU100
Endeks 5, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 27, 352.00 milyon TL de
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11:26YEOTK
Yüzde 4.38 oranında artışla 67.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 759 adet işlem