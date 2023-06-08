***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 11:06
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157097
BIST
11:145.560
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,16
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1423,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1076
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1425,2006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,2560
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:141.463,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,22
|Açılış
|: 1.463,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|57.812.697
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.858.067
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.199.220
|% 9,91
|
|EGPRO
|91,20
|58.600.254
|% 9,62
|
|DOGUB
|15,12
|78.466.179
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,29
|7.531.550
|% -8,32
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|IHEVA
|1,79
|27.918.068
|% -4,79
|
|MARKA
|10,33
|10.458.218
|% -4,35
|
|THYAO
|171,40
|2.056.961.861
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,37
|1.651.580.512
|% 2,15
|
|AKBNK
|18,79
|1.591.206.423
|% 2,18
|
|GARAN
|31,02
|1.394.826.454
|% 3,47
|
|ISCTR
|13,73
|1.348.446.159
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,37
|1.651.580.512
|% 2,15
|
|EKGYO
|8,00
|935.119.916
|% 0,38
|
|ISCTR
|13,73
|1.348.446.159
|% 3,39
|
|AKBNK
|18,79
|1.591.206.423
|% 2,18
|
|SKBNK
|2,58
|157.210.628
|% 2,79
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3434
|23,3832
|% 0,55
|
|Euro
|25,1885
|25,2387
|% 1,18
|
|Sterlin
|29,0180
|29,1635
|% 0,61
|
|Frank
|25,5935
|25,7477
|% 0,55
|
|Riyal
|6,2096
|6,2407
|% 0,42
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.463
|11,67
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.802
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,83
|0,29
|
|B. Petrol
|76,92
|76,92
|-0,03
|
Seans Raporu
11:12
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11:27FENER
Yüzde 5.73 oranında artışla 58.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 439, 704 adet işlem
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11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 55 kaybederek (% -0.09 ) 6, 209
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11:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
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11:26XU100
Endeks 5, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 27, 352.00 milyon TL de
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11:26YEOTK
Yüzde 4.38 oranında artışla 67.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 759 adet işlem