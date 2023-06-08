***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 11:06
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157098
BIST
11:145.559
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,88
|Açılış
|: 5.561
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1423,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1049
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1425,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2671
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:141.462,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.462,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|57.993.680
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.888.128
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.369.610
|% 9,91
|
|EGPRO
|91,35
|59.395.734
|% 9,80
|
|DOGUB
|15,12
|79.134.997
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,22
|7.618.714
|% -9,53
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|IHEVA
|1,79
|27.918.068
|% -4,79
|
|MARKA
|10,34
|10.499.686
|% -4,26
|
|THYAO
|171,40
|2.062.221.006
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,36
|1.669.426.952
|% 2,06
|
|AKBNK
|18,77
|1.615.708.263
|% 2,07
|
|GARAN
|31,02
|1.408.794.779
|% 3,47
|
|ISCTR
|13,73
|1.363.661.935
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,36
|1.669.426.952
|% 2,06
|
|EKGYO
|8,04
|997.874.797
|% 0,88
|
|ISCTR
|13,73
|1.363.661.935
|% 3,39
|
|AKBNK
|18,77
|1.615.708.263
|% 2,07
|
|SKBNK
|2,58
|157.350.081
|% 2,79
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3434
|23,3832
|% 0,55
|
|Euro
|25,1885
|25,2387
|% 1,18
|
|Sterlin
|29,0077
|29,1532
|% 0,57
|
|Frank
|25,5881
|25,7422
|% 0,53
|
|Riyal
|6,2113
|6,2425
|% 0,45
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,40
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|12,11
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.804
|4.903
|34,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.448
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|17,83
|17,84
|0,30
|
|B. Petrol
|76,93
|76,93
|-0,02
|
Seans Raporu
11:12
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11:27FENER
Yüzde 5.73 oranında artışla 58.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 439, 704 adet işlem
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11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 55 kaybederek (% -0.09 ) 6, 209
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11:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
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11:26XU100
Endeks 5, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 27, 352.00 milyon TL de
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11:26YEOTK
Yüzde 4.38 oranında artışla 67.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 759 adet işlem