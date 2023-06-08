***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 11:06
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157106
BIST
11:155.558
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,68
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1523,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1049
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1525,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2671
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:151.462,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.462,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:15
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|EGPRO
|91,50
|62.021.830
|% 9,98
|
|BURVA
|53,80
|58.032.685
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.888.128
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.557.688
|% 9,91
|
|DOGUB
|15,12
|79.688.646
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,30
|7.681.321
|% -8,15
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|IHEVA
|1,79
|27.918.068
|% -4,79
|
|MARKA
|10,30
|10.512.172
|% -4,63
|
|EKGYO
|8,10
|1.083.258.239
|% 1,63
|
|ALFAS
|386,30
|866.623.071
|% 4,46
|
|ASTOR
|54,15
|373.710.128
|% -0,64
|
|MIATK
|117,70
|301.714.165
|% 8,08
|
|EUPWR
|90,80
|283.258.069
|% 1,79
|
|ODAS
|6,85
|136.521.714
|% -1,44
|
|IHLGM
|1,08
|17.996.742
|% 0,00
|
|AHGAZ
|7,98
|107.918.308
|% 1,66
|
|PENTA
|23,06
|230.557.688
|% 9,91
|
|PSGYO
|7,00
|61.425.581
|% 1,16
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3549
|23,3602
|% 0,45
|
|Euro
|25,1949
|25,2117
|% 1,07
|
|Sterlin
|29,0311
|29,1767
|% 0,65
|
|Frank
|25,5964
|25,7506
|% 0,56
|
|Riyal
|6,2096
|6,2408
|% 0,42
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,59
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|11,25
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.804
|4.902
|33,00
|
|Çeyrek
|2.395
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|17,79
|17,81
|0,27
|
|B. Petrol
|77,21
|77,21
|0,26
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
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11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ODAS, SISE
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11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 5 kaybederek (% -0.11 ) 5, 018
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, SODSN, PENTA, BURVA
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11:31
YESIL, TMSN, PARSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:31
Bu seansda işlem gören 230 hisse senedinden 104 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 100 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem