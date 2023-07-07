***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2023 13:16
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Sağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167160
BIST
'
15:396.180
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 38,58
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:3926,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0225
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:3928,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1062
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:391.610,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.610,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:39
|SKTAS
|3,69
|20.430.989
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.497.952.262
|% 9,99
|
|FORTE
|45,38
|677.301.212
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.478.748
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,06
|177.089.579
|% -9,73
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,75
|267.233.563
|% -7,47
|
|PCILT
|29,58
|53.271.245
|% -4,09
|
|BALAT
|15,00
|436.311
|% -3,97
|
|ASTOR
|83,15
|6.699.854.077
|% 6,81
|
|THYAO
|215,60
|4.498.095.489
|% -0,46
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|TUPRS
|90,15
|2.716.433.559
|% 2,39
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,56
|411.217.550
|% -0,28
|
|YKBNK
|13,02
|1.278.749.799
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|KRDMD
|24,30
|2.000.498.941
|% 4,92
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0440
|26,0503
|% -0,09
|
|Euro
|28,4173
|28,5301
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,2055
|33,3720
|% 0,23
|
|Frank
|29,0507
|29,2257
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9228
|6,9575
|% -0,13
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|10,67
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.607
|3,89
|
|Cumhuriyet
|10.746
|10.909
|-12,00
|
|Tam
|10.377
|10.600
|-66,00
|
|Yarım
|5.197
|5.324
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.662
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,02
|19,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|0,06
|
Seans Raporu
15:39
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