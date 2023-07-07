***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2023 13:16
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Sağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167166
BIST
'
15:406.184
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 43,14
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4026,0464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0264
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4028,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0551
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:401.610,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.610,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:40
|SKTAS
|3,69
|20.431.284
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|677.355.532
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.498.139.566
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.478.748
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,06
|177.480.378
|% -9,73
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,75
|267.281.115
|% -7,47
|
|PCILT
|29,58
|53.271.245
|% -4,09
|
|BALAT
|15,00
|436.311
|% -3,97
|
|ASTOR
|83,20
|6.708.132.280
|% 6,87
|
|THYAO
|215,80
|4.505.656.381
|% -0,37
|
|EREGL
|39,00
|3.337.431.641
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,25
|3.312.236.318
|% 3,90
|
|TUPRS
|90,20
|2.718.318.341
|% 2,44
|
|EKGYO
|8,25
|3.312.236.318
|% 3,90
|
|ZOREN
|3,58
|431.731.130
|% 0,28
|
|YKBNK
|13,03
|1.282.744.793
|% 0,08
|
|EREGL
|39,00
|3.337.431.641
|% 1,56
|
|KRDMD
|24,26
|2.003.101.644
|% 4,75
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0386
|26,0464
|% -0,10
|
|Euro
|28,4192
|28,4790
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,2105
|33,3771
|% 0,24
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% 0,13
|
|Riyal
|6,9217
|6,9564
|% -0,15
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.605
|1,89
|
|Cumhuriyet
|10.741
|10.903
|-18,00
|
|Tam
|10.367
|10.595
|-71,00
|
|Yarım
|5.192
|5.322
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.604
|2.661
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,96
|18,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|0,06
|
Seans Raporu
15:40
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15:55LUKSK
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15:53INFO
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15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 17 artarak (% 0.58 ) 5, 549
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15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, ALMAD, FORTE, YONGA, SAYAS, GRNYO, MMCAS, GLBMD, BRKVY, QNBFL