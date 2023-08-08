***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 13:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182039
BIST
'
15:067.436
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -33,72
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0627,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0591
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0629,6056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0787
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5680
15:061.674,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,95
|Açılış
|: 1.674,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler15:04
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.527.879.561
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.251.866
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.064.438
|% 10,00
|
|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|100.977.394
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,60
|291.852.317
|% -8,47
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|262,00
|8.022.902.088
|% -1,84
|
|KOZAL
|28,28
|4.742.083.134
|% 3,44
|
|ASTOR
|114,70
|4.250.562.363
|% 6,90
|
|ISCTR
|16,38
|3.058.165.833
|% 1,30
|
|YKBNK
|14,87
|2.916.894.351
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,02
|1.938.482.455
|% -1,20
|
|AKFGY
|4,96
|1.011.976.902
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,87
|2.916.894.351
|% 0,20
|
|SKBNK
|3,20
|597.917.660
|% 2,89
|
|ISCTR
|16,38
|3.058.165.833
|% 1,30
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0153
|27,0208
|% 0,22
|
|Euro
|29,5823
|29,6076
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2064
|34,3780
|% -0,54
|
|Frank
|30,6747
|30,8595
|% -0,38
|
|Riyal
|7,1809
|7,2169
|% 0,14
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-7,17
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|11.441
|11.614
|167,00
|
|Tam
|11.180
|11.263
|117,00
|
|Yarım
|5.594
|5.657
|58,00
|
|Çeyrek
|2.797
|2.829
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-1,65
|