***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 13:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182040
BIST
'
15:057.434
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -35,74
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0527,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0735
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0529,6102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0741
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5680
15:051.674,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,74
|Açılış
|: 1.674,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler15:05
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.528.412.330
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.193.591
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.332.615
|% 10,00
|
|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|101.360.498
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|296.202.488
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|8.069.090.781
|% -1,91
|
|KOZAL
|28,24
|4.763.888.123
|% 3,29
|
|ASTOR
|115,60
|4.438.480.497
|% 7,74
|
|ISCTR
|16,37
|3.061.142.021
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,01
|1.950.028.301
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.012.977.589
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,19
|599.751.390
|% 2,57
|
|ADESE
|2,03
|368.241.205
|% 7,41
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0021
|27,0359
|% 0,27
|
|Euro
|29,5824
|29,6102
|% -0,25
|
|Sterlin
|34,2145
|34,3861
|% -0,52
|
|Frank
|30,6828
|30,8677
|% -0,36
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,13
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.170
|11.252
|106,00
|
|Yarım
|5.589
|5.652
|53,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.826
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,78
|