***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 13:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182051
BIST
'
15:067.436
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -33,72
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:0627,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0591
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:0629,6056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0787
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5680
15:061.674,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,95
|Açılış
|: 1.674,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler15:06
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.529.021.722
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.584.099
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.392.199
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|99.119.976
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|101.472.191
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|299.147.618
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,70
|8.082.984.987
|% -1,95
|
|KOZAL
|28,22
|4.770.637.698
|% 3,22
|
|ASTOR
|115,00
|4.523.762.467
|% 7,18
|
|ISCTR
|16,37
|3.066.763.679
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,88
|2.937.354.766
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,01
|1.951.912.939
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.014.242.688
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,88
|2.937.354.766
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,19
|600.219.497
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,37
|3.066.763.679
|% 1,24
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0155
|27,0215
|% 0,22
|
|Euro
|29,5780
|29,6056
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,2147
|34,3863
|% -0,52
|
|Frank
|30,6771
|30,8619
|% -0,37
|
|Riyal
|7,1798
|7,2158
|% 0,12
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-7,17
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|11.441
|11.614
|167,00
|
|Tam
|11.180
|11.263
|117,00
|
|Yarım
|5.594
|5.657
|58,00
|
|Çeyrek
|2.797
|2.829
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-1,65
|