***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 11:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192482
BIST
'
14:128.294
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 111,84
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1226,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0252
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1228,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0256
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:121.658,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.658,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ULAS
|22,44
|23.831.853
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|13.485.763
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|412.232.349
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.196.949
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|321.535.723
|% -9,99
|
|TETMT
|1.485,20
|214.227
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|740.689.243
|% -9,98
|
|EREGL
|48,34
|6.576.899.271
|% 4,05
|
|ASELS
|42,64
|4.292.951.729
|% 3,55
|
|ISCTR
|24,92
|3.809.238.164
|% 1,47
|
|BRSAN
|751,60
|3.430.582.129
|% 3,36
|
|THYAO
|245,50
|3.287.715.981
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,40
|1.695.847.291
|% 1,73
|
|ISCTR
|24,92
|3.809.238.164
|% 1,47
|
|EREGL
|48,34
|6.576.899.271
|% 4,05
|
|YKBNK
|17,19
|2.303.528.600
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,91
|642.470.391
|% 1,66
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8362
|26,8410
|% 0,09
|
|Euro
|28,7700
|28,7900
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3595
|33,5268
|% -0,21
|
|Frank
|29,9576
|30,1381
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1332
|7,1690
|% 0,09
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.241
|11.411
|-12,00
|
|Tam
|11.011
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.523
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,16
|90,16
|-0,44
|
Seans Raporu
14:10
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14:25AVGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 106, 782 adet işlem
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14:23KTSKR
Yüzde 6.07 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 976 adet işlem
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14:22PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 563, 631 adet işlem
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14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ASELS, BIMAS
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14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 64 artarak (% 1.32 ) 7, 268