***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 11:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192489
BIST
'
14:138.290
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 108,43
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1326,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1328,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:131.657,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.657,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:11
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|1.827.614
|% 10,00
|
|KZGYO
|40,36
|26.137.701
|% 9,97
|
|KLRHO
|25,20
|97.036.733
|% 9,95
|
|TATEN
|76,50
|411.761.415
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.062.908
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|319.954.110
|% -9,99
|
|TETMT
|1.485,20
|214.227
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|739.572.697
|% -9,98
|
|BYDNR
|61,10
|3.145.205.795
|% -6,93
|
|KLSER
|103,70
|1.758.808.170
|% -5,30
|
|ASTOR
|140,30
|1.567.159.309
|% -0,85
|
|ALFAS
|147,10
|1.088.905.437
|% -2,90
|
|SDTTR
|428,20
|1.074.903.006
|% 0,26
|
|FORMT
|3,23
|164.365.899
|% 4,53
|
|BYDNR
|61,10
|3.145.205.795
|% -6,93
|
|PSGYO
|5,31
|247.160.847
|% 2,51
|
|TRILC
|16,37
|380.353.945
|% 9,94
|
|CANTE
|19,46
|386.149.931
|% -0,46
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8337
|26,8402
|% 0,09
|
|Euro
|28,7675
|28,7878
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3559
|33,5231
|% -0,22
|
|Frank
|29,9575
|30,1379
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1335
|7,1693
|% 0,09
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,97
|
|Cumhuriyet
|11.241
|11.411
|-12,00
|
|Tam
|11.008
|11.083
|-28,00
|
|Yarım
|5.521
|5.563
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|-0,12
|
|B. Petrol
|90,11
|90,11
|-0,49
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26DERHL
Yüzde 5.71 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 428 adet işlem
-
14:25AVGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 106, 782 adet işlem
-
14:23KTSKR
Yüzde 6.07 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 976 adet işlem
-
14:22PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 563, 631 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ASELS, BIMAS